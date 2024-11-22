Действующая американская администрация, состоящая из представителей Демократической партии, целенаправленно саботирует мирные инициативы избранного президента США, республиканца Дональда Трампа, для чего разрешила киевскому режиму использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России.
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