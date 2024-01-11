В Тазовском районе ограничили выезд за пределы населенных пунктов

С 9:40 утра в Тазовском районе ограничено движение по автодороге, соединяющей райцентр и Коротчаево. По данным управления по делам ГО и ЧС, это связано с неблагоприятными погодными условиями на территории всего муниципалитета.
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