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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

В Тазовском районе ограничили выезд за пределы населенных пунктов

В Тазовском районе ограничили выезд за пределы населенных пунктов

С 9:40 утра в Тазовском районе ограничено движение по автодороге, соединяющей райцентр и Коротчаево. По данным управления по делам ГО и ЧС, это связано с неблагоприятными погодными условиями на территории всего муниципалитета.

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