РИА Новости: ВКС уничтожили ФАБами склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

Вооруженные силы РФ уничтожили авиационными бомбами склад боеприпасов в селе Слобожанское, которое расположено на юго-востоке Харьковской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
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