Причиной смерти каскадера и актера Александра Захаренкова стал инсульт

Каскадер Александр Захаренков, известный также как и актер, скончался от инсульта. Об этом 14 января сообщил президент Гильдии каскадеров Александр Иншаков, пишет газета "Известия" Представитель гильдии также подтвердила эту информацию и добавила, что проблему не удалось обнаружить вовремя, что привело к отеку мозга.