Причиной смерти каскадера и актера Александра Захаренкова стал инсульт

Каскадер Александр Захаренков, известный также как и актер, скончался от инсульта. Об этом 14 января сообщил президент Гильдии каскадеров Александр Иншаков, пишет газета "Известия" Представитель гильдии также подтвердила эту информацию и добавила, что проблему не удалось обнаружить вовремя, что привело к отеку мозга.
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