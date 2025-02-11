Василий Пониделко рассказал о новом национальном проекте «Кадры» в Петербурге

Он направлен на улучшение ситуации на рынке труда Председатель Комитета по труду и занятости населения Петербурга Василий Пониделко рассказал о новых национальных проектах «Кадры» и «Эффективная и конкурентная экономика».
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