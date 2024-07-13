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На Дональда Трампа совершили покушение во время его выступления в Пенсильвании

На Дональда Трампа совершили покушение во время его выступления в Пенсильвании

Звуки стрельбы прогремели во время его выступления Трампа в городе Батлер. Он прервал речь и покинул площадку.

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Комментарии
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Александр
Так мог же с 99% вероятностью.
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9 час.
Дмитрий Ковера
&quot;А в Трампа - рука, панимашь, дрогнула.&quot; Всё мельчает в этом мире....:)
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8 час.
Леонид Руси
Страна гангстеров, жуликов, педерастов и сатанистов... Здесь можно всё... Дикари )))
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6 час.

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