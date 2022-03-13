Андрей Свечников сделал передачу в матче с «Филадельфией». У него 52 очка в 55 играх

Форвард «Каролины» Андрей Свечников сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:1).

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