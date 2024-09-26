Посол Барбин: Россия потребует от Дании разъяснений по следствию о «Северных потоках»

Правительство страны хочет забыть о подрыве общеевропейской энергетической инфраструктуры Москва в свете диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» будет добиваться от Дании разъяснений, по какой причине та не выполняет обязательства по борьбе с терроризмом в рамках международных конвенций, сообщил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.