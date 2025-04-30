«Остановитесь»: Трамп запросил переговоры с КНДР после успехов северокорейцев в Курской области

Alex Nемо

Вот подождите когда доня узнает о том что русские геологи в совместной экспедиции с геологами КНДР (корейскую экспедицию возглавлял палеогеолог из Кореи Сам Ох Ин) нашли на территории КНДР очень серьёзные запасы редкоземельных металлов...