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«Остановитесь»: Трамп запросил переговоры с КНДР после успехов северокорейцев в Курской области

«Остановитесь»: Трамп запросил переговоры с КНДР после успехов северокорейцев в Курской области

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Комментарии
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Alex Nемо
Вот подождите когда доня узнает о том что русские геологи в совместной экспедиции с геологами КНДР (корейскую экспедицию возглавлял палеогеолог из Кореи Сам Ох Ин) нашли на территории КНДР очень серьёзные запасы редкоземельных металлов...
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2 час.
S
Serg
Alex Nемо- ну вот из твоего поста и узнал😅😅😅
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1 час.
Надежда
Прозвучит обычное: &quot;Ким-хороший парень, мы с ним неплохо ладили&quot;!))
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34 мин.
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