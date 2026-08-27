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Казан аэропортындагы кафе азык-төлек саклау кагыйдәләрен бозган өчен штрафка тартылды

Казан аэропортындагы кафега азык-төлек саклау кагыйдәләрен бозган өчен штраф салдылар. Идел буе транспорт прокуратурасы хәбәр иткәнчә, аэропорттагы кафеларның берсендә маркировкасы булмаган азык-төлек сатылган.

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