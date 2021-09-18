Хотел, но отказали: почему Кончаловский не снимает свою дочь

Мария пока что решительно отказывается от съемок. Дочь Кончаловского и Толкалиной с детства мечтала стать художницей @welcometomaria/instagramМария, дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной, рассказала, почему до сих пор не стала звездой кино.