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Хотел, но отказали: почему Кончаловский не снимает свою дочь

Хотел, но отказали: почему Кончаловский не снимает свою дочь

Мария пока что решительно отказывается от съемок. Дочь Кончаловского и Толкалиной с детства мечтала стать художницей @welcometomaria/instagramМария, дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной, рассказала, почему до сих пор не стала звездой кино.

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