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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дженсон Баттон: «Хотелось бы увидеть, как Алонсо борется за победы за рулем болида «Астон Мартин»

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон рассказал о том, что хотел бы видеть Фернандо Алонсо в числе претендентов на победы в гонках.

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