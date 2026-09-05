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Илия Топурия – про поражение от Гейджи: «Посмотрел в зеркало и не узнал свое лицо: «Этого не может быть, это не я»

Экс-чемпион UFC Илия Топурия рассказал о полученных в бою с Джастином Гейджи травмах. «Много лет я знал только одно чувство: победу.

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