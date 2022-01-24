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"Шарахнуть по Штатам ядерными ракетами": война напугала россиян и рубль

"Шарахнуть по Штатам ядерными ракетами": война напугала россиян и рубль

Вот ведь парадокс: которую неделю наша Родина, говоря словами героя культового фильма «ДМБ», «диктует свою непреклонную волю остальному мировому сообществу», прежде всего — блоку НАТО, а падают почему-то не валюты стран НАТО, а родной рубль.

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