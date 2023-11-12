Музыкальные новости

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Пока западные представители музыкального шоу-бизнеса вовсю раскачивают танцевальную лодку осеннего настроения, пытаясь не поддаться всеобщей депрессии, российские же наоборот продолжают тонуть в ней, выпуская заунывные и пропитанные вселенской грустью треки.