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Музыкальные новости

Музыкальные новости

Пока западные представители музыкального шоу-бизнеса вовсю раскачивают танцевальную лодку осеннего настроения, пытаясь не поддаться всеобщей депрессии, российские же наоборот продолжают тонуть в ней, выпуская заунывные и пропитанные вселенской грустью треки.

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