26 млн рублей похитил директор предприятия в ходе строительства очистных сооружений в Оленевке

Сотрудники УФСБ России по РК и Севастополю во взаимодействии с МВД по РК пресекли противоправную деятельность директора коммерческого предприятия, который похитил бюджетные денежные средства в ходе строительства очистных сооружений в селе Оленевка Черноморского района Крыма.
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