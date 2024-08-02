26 млн рублей похитил директор предприятия в ходе строительства очистных сооружений в Оленевке

Сотрудники УФСБ России по РК и Севастополю во взаимодействии с МВД по РК пресекли противоправную деятельность директора коммерческого предприятия, который похитил бюджетные денежные средства в ходе строительства очистных сооружений в селе Оленевка Черноморского района Крыма.