Представлена заявка «Тобола» на Лигу конференций УЕФА

Представлена заявка костанайского «Тобола» на Лигу конференций 2021/2022.Заявка ФК «Тобол» (Костанай, Казахстан)Вратари № 12 Султан Бусурманов (1996); № 35 Александр Мокин (1981); № 41 Егор Цуприков (1997);Защитники № 3 Роман Асранкулов (1999); № 17 Руслан Валиуллин (1994); № 21 Султан Абилгазы (1997); № 22 Александр Марочкин (1990); № 24 Багдат Каиров (1993); № 25 Сергей Малый (1990); № 45 Алекса Аманович (1996, Сербия);Полузащитники № 5 Данияр Семченков (1997); № 8 Асхат Тагыберген (1990); № 10 Серикжан Мужиков (1989); № 11 Жереми Манзорро (1991, Франция); № 13 Азат Нургалиев (1986); № 14 Самат Жарынбетов (1993); № 15 Тони Сильва (1993, Португалия); № 18 Рубен Бриджидо (1991, Португалия); № 20 Жаслан Жумашев (2001); № 29 Душан Йованчич (1990, Сербия); № 87 Зоран Тошич (1987, Сербия);Нападающие № 23 Неманья Николич (1992, Сербия); № 99 Элгуджа Лобжанидзе (1992, Грузия).
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