Прогноз погоды в Крыму на 21 февраля 🌤 В Симферополе +8 и пасмурно В Севастополе +8 и ливень В Евпатории +8 и пасмурно В Джанкое +6 и пасмурно В Ялте +7 и дождь В Алуште +6 и небольшой дождь В Керчи +4 и пасмурно В Армянске +5 и пасмурно В Красноперекопске +6 и пасмурно В Бахчисарае +8 и пасмурно В Феодосии +6 и пасмурно В Судаке +7 и пасмурно Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.