Россия и Запад: чего ждать от Трампа и милитаристов из Европы

В Белый дом приходит Дональд Трамп и новая внешнеполитическая команда. В Европе у власти — прежние либеральные элиты, которые делали ставку на победу Харрис, не любят Трампа и полны решимости продолжать войну на Украине.
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