Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 253 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Видел  ,  как  девочка  -старшеклассница  так  сильно  раскачалась  на  качелях...Что  поднималась  вертикально  ввер...В российском горо...
  • Владимир Акулов
    Человек - существо ПОЛИГАМНОЕ...Если бы Природа хотела моногамии ... Она бы сделала так ... Чтобы каждая *кукурузина*...Раскрыта главная ...
  • Ингерман Ланская
    метод слабаков.... "решение" своих проблемок через стаканСеротонин улучшил...

Мировой экономике предсказали падение из-за рецессии в США

Мировой экономике предсказали падение из-за рецессии в США

Если США погрузятся в рецессию, то мировая экономика сократится как минимум на четыре-пять процентов, а европейская — не меньше чем на шесть-восемь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
y
yumashev
Мировая экономика не меняется. По-прежнему диктуют США. Все сравнительны подсчёты производятся в долларах США. Зависимость стран от США, как потребителя мировой продукции, остаётся. И переориентации на внутреннее потребление не происходит из-за недоплат собственному населению и вывозу капитала из своих стран в США. Госдолг США это, фикция для непосвящённых. На самом деле это инвестиции США в мировое обращение. Даже при торговле с применением национальных валют их курс предварительно оценивается по курсу доллара США. Вышли лишь из системы мирового обращения (по полной безграмотности нашего ЦБ) и перешли на прямую многостороннюю торговлю за национальные волюты. В результате собрали волюты, которые некуда девать и дефицит необходимой. Пока не будет согласован со всеми странами (или хотя бы в БРИКС) единый твёрдый физический эталон эквивалента денежной единицы, мир будет воевать и разоряться, а США обогащаться.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх