Мировой экономике предсказали падение из-за рецессии в США

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yumashev

Мировая экономика не меняется. По-прежнему диктуют США. Все сравнительны подсчёты производятся в долларах США. Зависимость стран от США, как потребителя мировой продукции, остаётся. И переориентации на внутреннее потребление не происходит из-за недоплат собственному населению и вывозу капитала из своих стран в США. Госдолг США это, фикция для непосвящённых. На самом деле это инвестиции США в мировое обращение. Даже при торговле с применением национальных валют их курс предварительно оценивается по курсу доллара США. Вышли лишь из системы мирового обращения (по полной безграмотности нашего ЦБ) и перешли на прямую многостороннюю торговлю за национальные волюты. В результате собрали волюты, которые некуда девать и дефицит необходимой. Пока не будет согласован со всеми странами (или хотя бы в БРИКС) единый твёрдый физический эталон эквивалента денежной единицы, мир будет воевать и разоряться, а США обогащаться.