Эротичные и сладострастные: каковы в любви и в постели женщины-Скорпионы

Дамы, рожденные под созвездием Скорпиона - настоящие секс-бомбы в постели. А с первого взгляда так и не скажешь – производят впечатление жёстких, самоуверенных и даже нагловатых женщин, которые точно знают, чего хотят, и добиться этого могут любой ценой.