Вот настал самый трогательный момент выпускники закружились в школьном вальсе В знак прощания с детством одиннадцатиклассникм дружно запустили в небо воздушные шары.
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Вот настал самый трогательный момент выпускники закружились в школьном вальсе В знак прощания с детством одиннадцатиклассникм дружно запустили в небо воздушные шары.