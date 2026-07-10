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Газета.ру

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В Таганроге эвакуировали местных жителей из-за ночных ударов ВСУ

В Таганроге эвакуировали местных жителей из-за ночных ударов ВСУ

Ростовская область в ночь на 10 июля подверглась атаке украинских беспилотников. В Таганроге произошел пожар на территории морского порта, жителей близлежащих домов эвакуировали, локально введен режим ЧС.

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