Переехавший из тундры ненец: мы научились жить в квартирах и отмечать Новый год

Бывший газ-салинец Афанасий Тэсида год назад переехал с семьей в Новый Уренгой. Он смог подстроиться под новую жизнь с учетом коренных привычек: чтобы чувствовался простор и была возможность попасть в кочевую обстановку.
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