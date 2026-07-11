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Егор Сидоров о том, выходило ли на него минское «Динамо»: «Не знаю, честно. Не слышал. Навряд ли»

Белорусский нападающий системы « Анахайма » Егор Сидоров высказался о слухах о возможном переходе в минское «Динамо».

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