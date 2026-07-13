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Непогода и ограничения в столице: аэропорт Чкалов экстренно принял 21 рейс

Непогода и ограничения в столице: аэропорт Чкалов экстренно принял 21 рейс

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июля, ФедералПресс. Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова 12 июля стал временной гаванью для 21 авиарейса, перенаправленного из Москвы из-за неблагоприятных погодных условий и введенных ограничений на полеты.

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