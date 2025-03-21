Несожженная память. Руководство Бобруйского района посетило уничтоженную фашистами деревню.

Сегодня руководство района во главе с председателем райисполкома Александром Суходольским, депутатский корпус и его руководитель Ирина Старовойтова, представители трудовых коллективов, общественных организаций и политических партий побывали на месте стертой с земли деревушки Прудище Брожского сельсовета.
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