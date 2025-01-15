Мощнейшее возмездие Белоусова: Вскрыты все F-16 в Одессе. Су-57 впервые разносят ПВО противника. Полыхают заводы и ТЭС по всей Украине

РМ Раиса Мелькумова Бьем, а у них и аэропорты работают, электричество есть, порты Одессы и Николаева разгружают военные грузы … тянем кота за хвост. Как же тяжело жить…

В С Когда уже уйдёт под воду островное бритишное недогосударство ?