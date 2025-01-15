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Царьград

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Мощнейшее возмездие Белоусова: Вскрыты все F-16 в Одессе. Су-57 впервые разносят ПВО противника. Полыхают заводы и ТЭС по всей Украине

Мощнейшее возмездие Белоусова: Вскрыты все F-16 в Одессе. Су-57 впервые разносят ПВО противника. Полыхают заводы и ТЭС по всей Украине

Русская армия начала обещанное Минобороны возмездие за удары американскими ATACMS вглубь России. Первая волна оказалась мощнейшей, вторая пошла на пуск примерно в 08:00 утра, 15 января.

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Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
Бьем, а у них и аэропорты работают, электричество есть, порты Одессы и Николаева разгружают военные грузы … тянем кота за хвост. Как же тяжело жить…
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16 час.
В С
Когда уже уйдёт под воду островное бритишное недогосударство ?
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12 час.
тн
татьяна неструева
интересно  что значит  обнаружены  ф 16  так почему  они не уничтожены ?  Путин их жалеет ?
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9 час.

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