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Военные материалы

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Орехов пал, Степногорск «покраснел»: В Киеве впору траур объявлять

Орехов пал, Степногорск «покраснел»: В Киеве впору траур объявлять

После прорыва ГрВ «Центр» в Белозерское, а ГрВ «Восток» — в Орехов, у Драпатого началась паника из-за «цветка Попасной» .

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