Сила в правде
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Сила в правде

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Сходящий с ума Байден не понимает, что натворил: визит Зеленского уничтожит президента США

Сходящий с ума Байден не понимает, что натворил: визит Зеленского уничтожит президента США

Вот что мы заладили: "Самоходный дед! Дед на перфокартах". Дед Джозеф Байден, которого у нас в Сети прозвали еще и "Бидоном", и "самоходчиком" (потому что передвигается еще сам, хотя и частенько не понимает, куда), на самом деле рисковый мужик, хоть и с частичной потерей памяти, которая стремится … .

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