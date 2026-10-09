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Принц Гарри рассказал, что впал в депрессию после переезда из Великобритании в 2020 году

Принц Гарри рассказал, что впал в депрессию после переезда из Великобритании в 2020 году

Младший сын короля Великобритании Карла III, 42-летний принц Гарри, рассказал, что впал в депрессию после переезда с женой Меган Маркл из Лондона в 2020 году.

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