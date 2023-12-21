Депутату из ХМАО не удалось испортить детям новогодние утренники

Депутату городской думы Урая Леонарду Насибуллину не удалось сорвать новогодние утренники в Урае. Ранее он требовал запретить исполнение песен без покупки лицензий в домах культуры, и дети могли остаться без музыкального сопровождения.
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