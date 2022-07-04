Вооружённые силы Украины целенаправленно открывают огонь по автомобилям с красным крестом.О том, что машины с символикой красного креста стали постоянными мишенями украинских националистов, сообщил журналист газеты "Известия” Александр Морозов.
Вооружённые силы Украины целенаправленно открывают огонь по автомобилям с красным крестом.О том, что машины с символикой красного креста стали постоянными мишенями украинских националистов, сообщил журналист газеты "Известия” Александр Морозов.
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