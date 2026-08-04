Как защитить ремонтантную клубнику от гнили и вредителей

Узнайте, как обеспечить ремонтантной клубнике здоровый рост и обильное плодоношение в августе: предотвратить пятнистости и гниль с помощью бордоской жидкости и фитоспорина, защититься от вредителей золой и сохранить цветочные почки второй волны.