Как защитить ремонтантную клубнику от гнили и вредителей

Узнайте, как обеспечить ремонтантной клубнике здоровый рост и обильное плодоношение в августе: предотвратить пятнистости и гниль с помощью бордоской жидкости и фитоспорина, защититься от вредителей золой и сохранить цветочные почки второй волны.
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