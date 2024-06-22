Вильфанд предупредил жителей Алтайского края о 40-градусной жаре

По словам метеоролога, такая погода очень негативно влияет на человека Опасно жаркая погода прогнозируется в ближайшие дни в Алтайском крае, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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