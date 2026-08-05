Возможны ли путешествия во времени?

Идея изменения прошлого будоражит воображение каждого из нас. Хотя в реальной жизни мы ещё не встречали путешественников во времени, учёные из разных областей – от физики до философии – уже не одно десятилетие разрабатывают теоретические основы для … .
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