Нескучные техно...
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Нескучные технологии

322 подписчика

Возможны ли путешествия во времени?

Возможны ли путешествия во времени?

Идея изменения прошлого будоражит воображение каждого из нас. Хотя в реальной жизни мы ещё не встречали путешественников во времени, учёные из разных областей – от физики до философии – уже не одно десятилетие разрабатывают теоретические основы для … .

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