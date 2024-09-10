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Сводка СВО: Для четырёх бригад ВСУ в ДНР готовы клещи, наши войска освободили три села под Курском, ситуация на 10 сентября

Сводка СВО: Для четырёх бригад ВСУ в ДНР готовы клещи, наши войска освободили три села под Курском, ситуация на 10 сентября

2,5K прочтений Сегодня ВС РФ окружают Угледар, российские силы зацепились за окраину посёлка Горняк на фланге Селидова рядом с посёлками Желанное-1 и Желанное-2, освобождение Курской области — дайджест 10 сентября в материале Life.

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