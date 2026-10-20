На заседании комиссии городской думы по ЖКХ заместитель директора департамента благоустройства Алексей Краснов заявил, что полигоны твердых коммунальных отходов вблизи Нижнего Новгорода переполнены, из-за чего даже по муниципальным контрактам иногда вводятся ограничения на прием мусора.