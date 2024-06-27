Не рожать-незаконно: в РФ разрабатывают закон о запрете идеологии чайлдфри

Не рожать-незаконно: в РФ разрабатывают закон о запрете идеологии чайлдфриЗаконопроект, запрещающий идеологию чайлдфри, разрабатывается в России, об этом сообщил заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов.
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