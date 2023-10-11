Как мать-инвалид из Москвы борется за двоих детей, которых отец вывез в Барнаул

Юлия Сталева обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Алтайском крае Лишившаяся ноги москвичка Юлия Сталева борется за своих сыновей, которых отец мальчиков Артур Шрейдер вывез в Барнаул в марте 2023 года.
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