Как мать-инвалид из Москвы борется за двоих детей, которых отец вывез в Барнаул

Юлия Сталева обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Алтайском крае Лишившаяся ноги москвичка Юлия Сталева борется за своих сыновей, которых отец мальчиков Артур Шрейдер вывез в Барнаул в марте 2023 года.