Как меняют мнение казахстанцев о спецоперации

А зачем России вообще американские послы? После истории с кассетными бомбами надо закрыть к черту всё что связано с Америкой! Не они а Россия должна инициировать разрыв с США. Противно смотреть как она все терпит от янков...

Владимир Веселов

Вы побеждайте!!! В отличии от РФ нас в РК всего 19 лямов народа!! Мы вынуждены "лавировать"!!! И тем не менее, мы с вами связей не рвем, в силу возможностей!! Все остальное зависит от вас!!! То бишь от РФ!!! Так что не надо на нас кивать!!