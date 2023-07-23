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Как меняют мнение казахстанцев о спецоперации

Как меняют мнение казахстанцев о спецоперации

@ Svetlana Kysilyova/ABACA/Reuters Tекст: Станислав Борзяков Социологи узнали мнение жителей Казахстана о спецоперации ВС РФ на Украине.

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Комментарии
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EB
Elena Boyer
А зачем России вообще американские послы? После истории с  кассетными бомбами надо закрыть к черту всё  что связано с Америкой! Не они  а Россия должна инициировать разрыв с США. Противно смотреть как она все терпит от янков...
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1 час.
Владимир Веселов
Вы побеждайте!!! В отличии от РФ нас в РК всего 19 лямов народа!! Мы вынуждены &quot;лавировать&quot;!!! И тем не менее, мы с вами связей не рвем, в силу возможностей!! Все остальное зависит от вас!!! То бишь от РФ!!! Так что не надо на нас кивать!!
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1 час.
Юрий Белевский
казахи страшнее &quot;друзей из средней азии&quot;
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33 мин.

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