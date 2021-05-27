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Организаторы Евровидения покажут запасной вариант шоу

Организаторы Евровидения покажут запасной вариант шоу

На официальном YouTube-канале Евровидения-2021 появилось сообщение о продолжении музыкального шоу. Организаторы конкурса предусмотрели всевозможные проблемы, из-за которых участники могли бы не добраться до Роттердама и создали два специальных шоу.

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