Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 12 июля, вечер

Как сообщает Минобороны России, – В районе населённого пункта БЕРЕЗАНЬ Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса «Harpoon» (Гарпун) производства США.
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