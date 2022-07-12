Мировое обозрение

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Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 12 июля, вечер

Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 12 июля, вечер

Как сообщает Минобороны России, – В районе населённого пункта БЕРЕЗАНЬ Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса «Harpoon» (Гарпун) производства США.

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