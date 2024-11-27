Пьер Ваше: У Red Bull нет уверенности в машине 2025 года

Getty Images / Red Bull Content PoolВ начале осени стало известно, что технический директор Red Bull в Формуле 1 Пьер Ваше принял решение принести в жертву машину 2025 года ради улучшения RB20, который в течение сезона-2024 продемонстрировал регресс в своих характеристиках.
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