СКА хочет реформировать судейство, ролик «Сочи» про «наш колизей», Хачанов уступил Циципасу, тюрьма для Бессеберга и другие новости

Лена Мисько

Каким был мир 15 лет назад, когда Локомотив последний раз играл в финале Кубка Гагарина 🏆? ▪️ доллар стоил 28₽; ▪️ вышел фильм «Аватар»; ▪️ Александр Рыбак выиграл Евровидение, проходившее в России; ▪️ спартаковцам Илье Ковальчуку и Даниилу Орлову было 25 и 5 лет соответственно; ▪️ самым современным айфоном был IPhone 3GS, а самым популярным телефоном – Nokia 5800 ExpressMusic; ▪️ ВКонтакте был с рейтингом и стеной; ▪️ президентом США стал Барак Обама, а России – Дмитрий Медведев; ▪️ в России официально был введен ЕГЭ. А что из того времени запомнили вы?)