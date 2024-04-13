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Не только о футболе

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СКА хочет реформировать судейство, ролик «Сочи» про «наш колизей», Хачанов уступил Циципасу, тюрьма для Бессеберга и другие новости

СКА хочет реформировать судейство, ролик «Сочи» про «наш колизей», Хачанов уступил Циципасу, тюрьма для Бессеберга и другие новости

1. СКА направил письма во все клубы Фонбет Чемпионата КХЛ с проектом реформирования организации судейства.

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Комментарии
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Лена Мисько
ролик Сочи выпустил ))) довольно смело тявкают с последнего места
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14 час.
Лена Мисько
Каким был мир 15 лет назад, когда Локомотив последний раз играл в финале Кубка Гагарина 🏆? ▪️ доллар стоил 28₽; ▪️ вышел фильм «Аватар»; ▪️ Александр Рыбак выиграл Евровидение, проходившее в России; ▪️ спартаковцам Илье Ковальчуку и Даниилу Орлову было 25 и 5 лет соответственно; ▪️ самым современным айфоном был IPhone 3GS, а самым популярным телефоном – Nokia 5800 ExpressMusic; ▪️ ВКонтакте был с рейтингом и стеной; ▪️ президентом США стал Барак Обама, а России – Дмитрий Медведев; ▪️ в России официально был введен ЕГЭ. А что из того времени запомнили вы?)
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14 час.

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