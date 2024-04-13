СКА хочет реформировать судейство, ролик «Сочи» про «наш колизей», Хачанов уступил Циципасу, тюрьма для Бессеберга и другие новости

1. СКА направил письма во все клубы Фонбет Чемпионата КХЛ с проектом реформирования организации судейства.
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