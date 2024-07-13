ASOIF предупредила США о риске потерять турниры из-за дела китайских пловцов

Ассоциация летних олимпийских международных федераций (ASOIF) предупредила США, что из-за начатого в стране расследования по допинг-скандалу с 23 китайскими пловцами международные спортивные Федерации могут задуматься о возникших рисках, связанных с проведением турниров на американской территории.