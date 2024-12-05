Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Прилёт Карлсона к Лаврову полностью соответствует логике «ну начинайте мириться»

Прилёт Карлсона к Лаврову полностью соответствует логике «ну начинайте мириться»

Такер Карлсон снова в Москве. Что рассказал Лавров американскому журналисту? Согласно анонсу интервью с Сергеем Лавровым, уходящая администрация Байдена поставила США и Россию на грань ядерного конфликта, при этом между странами не осталось никаких дипломатических каналов взаимодействия.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Конечно же хрошо что на Западе могут обычные люди (кто захочет) узнать точку зрения руководства РФ на СВО и на прокси-войну с Западом. А что скажет сам Карлсон после? Вспомним как он высказывался после интервью с Путиным в беседе с блогером Лексом Фридманом: - “Я не понял, что он (Путин) имеет в виду. Какая еще денацификация”? - “Называть украинцев нацистами — это, мне кажется, очень по-детски“. При том, что по его мнению&quot;нацизм был связан лишь с немецкой нацией, и не имеет отношения к современной Украине&quot;.
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9 час.
Татьяна Романова
А забавно было бы посмотреть, как Карлсон разъезжает в такси, где за рулем иностранный специалист из Средней Азии:)
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9 час.
Валентин Козодаев
И  сколько  же  воды  в  этом  сообщении  и  ни  одного  факта  о  деянии  и  ответа  на  заголовок  !!!!!  Точено  эти  журналисты  как  СОРОКИ  одна  трескотня !!!!  Сожалею  что  потратил  время,  а  пользы  ноль !!!!!!!!  Ни  одного  ответа  по  сущкеству  темы !!!  Подожду  ещё  двое  суток  !!!!  😱😱😱😱😱
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7 час.

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