Прилёт Карлсона к Лаврову полностью соответствует логике «ну начинайте мириться»

Игорь Кузнецов

Конечно же хрошо что на Западе могут обычные люди (кто захочет) узнать точку зрения руководства РФ на СВО и на прокси-войну с Западом. А что скажет сам Карлсон после? Вспомним как он высказывался после интервью с Путиным в беседе с блогером Лексом Фридманом: - “Я не понял, что он (Путин) имеет в виду. Какая еще денацификация”? - “Называть украинцев нацистами — это, мне кажется, очень по-детски“. При том, что по его мнению"нацизм был связан лишь с немецкой нацией, и не имеет отношения к современной Украине".