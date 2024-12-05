Такер Карлсон снова в Москве. Что рассказал Лавров американскому журналисту? Согласно анонсу интервью с Сергеем Лавровым, уходящая администрация Байдена поставила США и Россию на грань ядерного конфликта, при этом между странами не осталось никаких дипломатических каналов взаимодействия.
Прилёт Карлсона к Лаврову полностью соответствует логике «ну начинайте мириться»
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Конечно же хрошо что на Западе могут обычные люди (кто захочет) узнать точку зрения руководства РФ на СВО и на прокси-войну с Западом. А что скажет сам Карлсон после? Вспомним как он высказывался после интервью с Путиным в беседе с блогером Лексом Фридманом: - “Я не понял, что он (Путин) имеет в виду. Какая еще денацификация”? - “Называть украинцев нацистами — это, мне кажется, очень по-детски“. При том, что по его мнению"нацизм был связан лишь с немецкой нацией, и не имеет отношения к современной Украине".
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9 час.
Татьяна Романова
А забавно было бы посмотреть, как Карлсон разъезжает в такси, где за рулем иностранный специалист из Средней Азии:)
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9 час.
Валентин Козодаев
И сколько же воды в этом сообщении и ни одного факта о деянии и ответа на заголовок !!!!! Точено эти журналисты как СОРОКИ одна трескотня !!!! Сожалею что потратил время, а пользы ноль !!!!!!!! Ни одного ответа по сущкеству темы !!! Подожду ещё двое суток !!!! 😱😱😱😱😱
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7 час.
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