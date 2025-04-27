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Главные астрособытия мая 2025 года, включая полнолуние в Скорпионе

Главные астрособытия мая 2025 года, включая полнолуние в Скорпионе

Главные астрособытия мая 2025 года, включая полнолуние в Скорпионе Алёна ЮрьеваМай 2025 года обещает быть месяцем мощных астрологических перемен, влияющих на настроение, отношения, карьеру и финансовую стабильность.

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