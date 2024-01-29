Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 781 подписчик

Эксперт Тимошенко: Курс рубля поддержит пик налоговых выплат

Эксперт Тимошенко: Курс рубля поддержит пик налоговых выплат

CFA, директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко заявил, что российскую валюту поддержит решение по продлению обязательной продажи валютной выручки экспортерами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх