Эксперт Тимошенко: Курс рубля поддержит пик налоговых выплат

CFA, директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко заявил, что российскую валюту поддержит решение по продлению обязательной продажи валютной выручки экспортерами.
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