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Ушёл из телевизора после развода: как Геннадий Ветров променял микрофон на кисть

Ушёл из телевизора после развода: как Геннадий Ветров променял микрофон на кисть

После развода с Кариной Зверевой артист «Аншлага» пропал с экранов: отменял концерты, не выходил на связь и, казалось, потерял всё — семью, сцену и желание смешить.

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